شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 20 نوفمبر: ابحث عن شريك حياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأسرته كما يميل أحياناً للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم 20 نوفمبر

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها ميله للعيش فى الخيال لبعض الوقت، والرومانسية والمزاجية والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نيرمين الفقى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

إياك والإصابة بالغرور فهو مقبرة الإبداع، وبدلاً من ذلك حاول أن تحسن من أدائك المهنى وابتكر أفكارا مميزة حتى تنجح وتبتكر.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ابحث عن شريك حياة تكون معه أسرة صغيرة، وانسى أمر الحبيب السابق الذى لم تجنى من علاقتك به سوى الألم والحزن.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

التزم بالنظام الغذائى الصحى حتى تحافظ على رشاقتك وإياك والإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالسكريات حتى تحافظ على وزنك.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يبحث عن شريك حياة ليكون أسرة صغيرة حتى يشعر بالاستقرار والحب.