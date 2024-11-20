شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 20 نوفمبر: نشاط وحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج القوس بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية مرحة، كما يحب السهر لساعات طويلة من الليل، والسفر بين البلاد المختلفة.

برج القوس فى حظك اليوم

يتصف مولود برج القوس بصفات أخرى منها تمتعه بشخصية مستقلة، لذلك يرفض اتباع أوامر أى شخص، كما يحب التسوق وشراء الكثير من البضائع المختلفة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الأديب العالمى نجيب محفوظ، وفى إطار هذا السياق، يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

خطط لعملك وضع أفكارا جديدة ومميزة تساعد على إظهار موهبتك وقدراتك، ولا تستسلم لليأس وذكرياتك عن خسائرك التي تكبدتها الفترة الماضية.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حافظ على قوة علاقتك بشريك حياتك وإياك وإثارة المشاكل معه حتى تظل علاقتكما هادئة ومستقرة، كما عليك أن تقوى علاقتك بعائلته أيضاً.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

احصل على قسط كافٍ من النوم وتجنب السهر لساعات طويلة من الليل حتى تشعر بالنشاط والحيوية، وإياك والإفراط في تناول السكريات.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يخطط لعمله ويبدع ويبتكر حتى يظهر قدراته ويتميز عن الآخرين.