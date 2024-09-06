الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم لن تشارك في رمضان وهنا السبب – خاص

بيروت - سعد محمود - أعلنت النجمة اللبنانية نادين نجيم أنها لن تشارك في رمضان ٢٠٢٥ وستكون خارج المنافسة بعد أن اعتاد جمهورها على وجودها الدائم وتفوقها على أغلبية نجمات لبنان بأعمالها.

وما أن أعلنت الخبر، حتى بدأت الشائعات تنتشر، حيث قال البعض أنها قررت معاقبة شركة (الصباح) بعدما وقّع صاحبها مع ممثلة لبنانية جديدة، وبأن نادين شعرت بالغيرة لذا أخذت قرارها بالابتعاد.

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سنروي ما نعرفه!

نادين لا تخاف من المنافسة حتى أنها قرارها بعدم المشاركة لم يكن آنيًا أو بعد التوقيع مع تلك الممثلة، وكلما كنا نتحدّث كانت تقول: (اذا ما بلاقي عمل يضيف على كل اعمالي بفضّل ما شارك وكون خارج رمضان) وكنا نصفق لها ونقف مع قرارها، لأن لا فائدة من التواجد كل سنة في رمضان ان لم تقدّم جديدًا أو عملًا يساهم بتراجعها.

اذًا نادين فضّلت الابتعاد لأنها لم تجد نصًا كما تريد! وبرافو على هذا القرار الذي يساهم بالحفاظ على مسيرتها الناجحة.

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الآن تهتم بطلة مسلسل (عشرين عشرين) بمشروعها الجديد الذي يحقق انتشارًا مهمًا في عالم الجمال Nadine Njeim Beauty.