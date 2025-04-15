حمدان بن محمد يتفقد المبنى رقم «3» لمطار دبي الدولي وقاعة كبار الشخصيات والسوق الحرة

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم مطار دبي الدولي، واطلع على سير العمل في مبنى رقم «3»، ومجمل الخدمات التي تقدمها مطارات دبي للمسافرين، وكذلك عمليات التطوير المستمرة لتوفير أعلى معدلات الراحة لمستخدمي مطار دبي، لاسيما إجراءات وصول ومغادرة المسافرين. كما تفقد سموه قاعة كبار الشخصيات للدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال الخاصة بمجموعة طيران الإمارات، كما قام سموه بجولة في السوق الحرة الخاصة بمطار دبي الدولي.