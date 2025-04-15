الامارات | رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى رئيس وزراء اليابان، شيجيرو إيشيبا، تتصل بالعلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

وسلّم الرسالة إلى رئيس الوزراء الياباني، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى اليابان، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال استقباله، أمس، بمقر رئاسة الوزراء في طوكيو، وذلك بحضور وزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، وسفير الدولة لدى اليابان، شهاب الفهيم.

ونقل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى رئيس الوزراء الياباني وتمنياته لليابان وشعبها دوام التطور والازدهار، كما أعرب سموه عن تمنياته بالنجاح لليابان في استضافة معرض «إكسبو 2025 أوساكا - كانساي».

من جانبه، حمّل رئيس الوزراء الياباني، سلطان الجابر تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها البلدان خلال عام 2022.

وأكّد الدكتور سلطان الجابر حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون، والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية جديدة، إضافة إلى استكشاف فرص تعاون نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، خصوصاً الاقتصاد والتجارة والطاقة بجانب الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء، التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين الصديقين، وأشار إلى روابط الصداقة الراسخة التي تجمعهما، ويعود تاريخها إلى ما قبل تأسيس دولة الإمارات، حيث شاركت أبوظبي في معرض «أوساكا إكسبو 1970».