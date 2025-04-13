الامارات | انطلاق الفصل الدراسي الثالث غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي الجاري 2024-2025، الذي يبلغ عدد أيام التمدرس فيه 52 يوماً، بواقع 11 أسبوعاً.

واشتملت البرمجة على مواعيد بداية ونهاية الفصل الدراسي، وفترات الامتحانات، وإجازات الطلبة والكوادر التربوية.

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث غداً، بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وانتظام الكوادر التربوية.

وأفادت الوزارة بأن امتحانات مواد المجموعة B تنطلق في الفترة من 2 إلى 4 يونيو المقبل، تزامناً مع إجراء الاختبار التجريبي للطلبة في التواريخ ذاتها.

ويتخلل الفصل الدراسي الثالث إجازة عيد الأضحى المبارك (من 6 إلى 8 يونيو المقبل)، ما يتيح للطلبة والمعلمين التقاط أنفاسهم قبيل انطلاق الامتحانات النهائية في 10 يونيو (تستمر حتى 19 من الشهر نفسه)، يليها موعد إصدار نتائج الطلبة في الفترة من 30 يونيو حتى 2 يوليو المقبلين، وتعقبها مرحلة اختبارات الإعادة في الفترة من 3 حتى 10 يوليو المقبل.

وخصصت الوزارة الفترة من 7 إلى 10 يوليو لتحليل نتائج امتحانات الإعادة وإصدارها، لتبدأ إجازة الصيف للكوادر الإدارية والتعليمية في 14 يوليو المقبل، موعد ختام العام الدراسي 2024-2025.

بدورها، أعلنت المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة عن التوقيت اليومي للحصص الدراسية خلال الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري.

ويبدأ اليوم الدراسي من الـ7:15 صباحاً.

ويضم جدول الحصص، من الإثنين إلى الخميس، ثماني حصص يومياً، مدة كل منها 45 دقيقة. أما يوم الجمعة، فيقتصر على أربع حصص، مدة كل منها 40 دقيقة.

كما أعلنت الوزارة عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، موضحة أن «النتائج ستتاح للطلبة وأولياء الأمور عبر بوابة الطالب الإلكترونية بحسب المواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية، ابتداءً من العاشرة صباحاً».

وستعلن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في 16 أبريل الجاري، فيما تُعلن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم 17، والصفوف من التاسع إلى الثاني عشر يوم 18 من الشهر نفسه.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، في الأوقات المحددة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 صباحاً.

«وزارة التربية»:

• إعلان نتائج نهاية الفصل الثاني لطلبة الثاني عشر الجمعة.