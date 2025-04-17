جامعة الأميرة نورة تُنظِّم ملتقى "نبيه" للتوعية بأضرار المخدرات

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ملتقى "نبيه" بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

أعمال إبداعية للتوعية بأضرار المخدرات

الدمام - شريف احمد - تُنظِّم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة شؤون الطالبات، خلال الفترة 21-23 أبريل 2025م، النسخة الثانية من ملتقى "نبيه".وتستهدف من خلاله التوعية بأضرار المخدرات، بإشراف معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.ويأتي الملتقى في نسخته الثانية تحت شعار "كُن واعيًا"، امتدادًا لجهود الجامعة في التوعية بأضرار المخدرات، بالشراكة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الريادي لها كأول جامعة معزِّزة للصحة في دول الإقليم، مما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع يتمتَّع بالصحة والحيوية.ويستقطب الملتقى أكثر من 15 ألف زائر بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعريف بالتشريعات والسياسات الحكومية لمكافحة المخدرات، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.هذا إضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، وتشجيع الطالبات والطلاب على المشاركة في أعمال إبداعية للتوعية بأضرار المخدرات.وأوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة الدكتورة فاطمة الحربي، أنَّ ملتقى "نبيه" يُعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الجامعات والجهات الحكومية في مكافحة المخدرات.كما يبرز دور جامعة الأميرة نورة في نشر الوعي بين الطالبات والطلاب، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، والإسهام في بناء مجتمع صحي خالٍ من المخدرات، إضافة إلى تحفيز الإبداع الطلابي من خلال المسابقات والورش التفاعلية.