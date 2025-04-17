انت الان تتابع خبر الأعرجي ومسؤول تركي يؤكدان استمرار التنسيق بمجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم وكيل وزير خارجية الجمهورية التركية، نوح يلماز، وجرى خلال اللقاء بحث متابعة مذكرات التفاهم والإجراءات الخاصة بتنفيذها بين البلدين، كما جرى بحث تعزيز علاقات التعاون والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك" .



وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد التأكيد على بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقات على المستوى الإستراتيجي، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود".

