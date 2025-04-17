انت الان تتابع خبر السوداني يتسلم دعوة رسمية من أردوغان لحضور اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد للسومرية نيوز، فان السوداني أكد تلبية الدعوة، مشيراً إلى حرص الحكومة على إدامة زخم العلاقة مع تركيا، التي تشهد تنامياً على مختلف الصعد والمستويات.



ووجّه السوداني، بتهيئة الملفات المشتركة التي تشمل مجالات الأمن، والمياه، والصناعة، والصناعات الحربية، والطاقة، والنقل، والتجارة، والتعليم العالي وملفات أخرى، من أجل أن تكون المخرجات متكاملة وبما يعزز التعاون ويحقق المصالح العليا للبلدين، بحسب البيان.

