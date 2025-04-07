وزير العدل يحضر حفل سفارة كوسوفو بمناسبة اليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر معالى عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه جابر حميتي، سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق راديسون بلو في أبوظبي، عمر راشد النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الكوسوفية المقيمة بالدولة.

ونوّه سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة، في كلمة له بهذه المناسبة، بقوة العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، مؤكداً حرص قيادتي البلدين على تعزيز علاقات الشراكة، وانطلاقها إلى آفاق أرحب في مجالات الاستثمار والأنشطة المتعلقة بالطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، واستكشاف فرص التعاون في المجالات والقطاعات الأخرى.