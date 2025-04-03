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حمدان بن محمد يطلق منصة "مجتمعات دبي"

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حمدان بن محمد يطلق منصة "مجتمعات دبي"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منصة "مجتمعات دبي" تزامناً مع عام المجتمع.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تزامنا مع عام المجتمع، أطلقنا اليوم منصة "مجتمعات دبي"، بوابة رقمية مبتكرة تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار فرصة استكشاف الحياة المجتمعية في دبي، والانضمام إلى مجتمعات يتشاركون معها الاهتمامات والشغف في مختلف المجالات».
وأضاف سموه: «دبي اليوم برؤية محمد بن راشد وتوجيهاته، تواصل مسيرتها لتكون المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل وجودة الحياة تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33... و"مجتمعات دبي" منصة تجمع الناس، وتعزز الروابط، وتفتح الأبواب أمام فرص جديدة للتفاعل المجتمعي وتعزيز التعاون والتجارب المشتركة».
وختم سموه: «ندعو الجميع ليكونوا جزءاً من هذه المنظومة المجتمعية التفاعلية التي تندرج تحت مبادرة #MyDubai، للمساهمة في جهود ترسيخ قيم التلاحم والتعاون، بما يعكس روح دبي وهويتها الفريدة».

mydubaicommunities.com

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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