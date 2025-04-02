الامارات | استشارة قانونية: هل يستحق الموظف مستحقات في حال فصله خلال فترة التجربة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

تم إبلاغي بالإيقاف خلال المدة التجريبية، وإخباري بعدم الالتحاق بالدوام في اليوم التالي، وهل يحق لي راتب 14 يوما حسب القانون، حيث تضمن العقد بند دفع أجور الدراسة لطفل واحد لا يتجاوز 25 ألف درهم، ولم تدفع لي، وهل يحق لي أيضا المطالبة بالمبلغ؟ علماً أن الطفل متواجد بالدولة ومسجل في المدرسة تسجيل قانوني .



وهل يمكن لي المطالبة ببدل تذاكر الطيران ؟، حيث حسب العقد يوجد تذاكر طيران لنفسي وللعائلة؟

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

الأصل أن فترة التجربة لوقوف الطرفين على إمكانية استمرار العقد بعدها من عدمه وبالتالي يجوز لكل طرف إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون أن يترتب أي حق لأي من الطرفين إلا أن قانون العمل الحالي وخلافاً للقانون السابق أوجب أن تكون هناك فترة إنذار لمدة 14 يوما من جهة العمل و30 يوما من جهة العامل وفي حال عدم الالتزام بمهلة الإنذار يستحق العامل بدل فترة الإنذار أو المتبقي منها، وبخلاف ذلك ليس هناك أي حقوق أخرى لأي طرف أي لا يستحق رسوم مدارس ولا تذاكر طيران طالما تم الإنهاء خلال فترة التجربة.



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