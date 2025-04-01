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الامارات | الإسعاف الوطني يستجيب ل 22.9 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من 2025

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أبوظبي -الامارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الإسعاف الوطني يستجيب ل 22.9 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من 2025 1/2
  • الامارات | الإسعاف الوطني يستجيب ل 22.9 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من 2025 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت زيادة الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم الإسعاف الوطني خدمات الإسعاف والعلاج لـعدد 22,903 حالات على مستوى الدولة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري (من 1 يناير ولغاية 31 مارس 2025).

وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد الحالات التي تم علاجها في موقع البلاغ 9,372 حالة، في حين تم نقل 13,531 حالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ضمن جهود الإسعاف الوطني في الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة.

ويواصل الإسعاف الوطني تقديم خدماته الطارئة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الساعة من خلال التواصل المباشر على رقم الطوارئ 998، بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة وتعزيز كفاءة خدمات الإسعاف في مختلف مناطق الدولة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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