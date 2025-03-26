الامارات | «جمارك دبي» تحبط محاولة تهريب 147.4 كيلوغرام مخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت جمارك دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في إحباط محاولة تهريب 147.4 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، عبر أحد المنافذ البحرية للإمارة.

وتمكن مفتشو جمارك دبي من رصد الشحنة العابرة بعد الاشتباه في محتواها، وبناءً على ذلك، كثّفت الفرق الجمركية عمليات المراقبة والتفتيش، مستعينة بأحدث التقنيات الأمنية والوسائل المتطورة.

وأفاد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، بأن إحباط جمارك دبي هذه العملية يبرهن على مدى التطور الذي حققته في منظومة التفتيش الجمركي، بفضل جاهزية فرقها الأمنية، ونهجنا الاستباقي القائم على توظيف أحدث التقنيات الذكية.

وأضاف أن هذا النجاح هو ثمرة لجهود رجال جمارك دبي الأوفياء، الذين يعملون بلا كلل لحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة، وبدعم قيادتنا الرشيدة.

من جانبه، أكد مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، أن فرق التفتيش الجمركي تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية؛ وهي مدعومة بأحدث التقنيات والبرامج التدريبية المتقدمة، لتؤدي دوراً استراتيجياً في تعزيز منظومة الأمن الجمركي، والتصدي لأي محاولات تهريب بفعالية ودقة عالية.

وأكد أن دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة بتبني أحدث التقنيات المتقدمة في مجال العمل الجمركي، لاسيما فيما يتعلق بالكشف عن المواد المشبوهة، عزّز قدرة جمارك دبي على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة ودقة.