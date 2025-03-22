شرطة أبوظبي تحتفي مع المرضى والأطفال بيوم السعادة الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذ فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي مبادرة بمناسبة اليوم الدولي للسعادة، تضمنت زيارة الأطفال والمرضى في مستشفى ميديكلينك في مدينة العين، ضمن جهوده المستمرة في نشر الإيجابية، ومستويات الرضا والسعادة وجودة الحياة.

وقدم فريق دورية السعادة التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب حلول عيد الفطر المبارك، خلال توزيعه الهدايا وبالونات تحمل شعار السعادة على المرضى من الأطفال وكبار السن، وشملت المبادرة مشاركة إدارة المستشفى مع فريق دورية السعادة في توزيع الهدايا، وبث روح السعادة والإيجابية لدى الموظفين والمراجعين.

وأوضح المقدم ناصر صالح بن بدوة الدرمكي، رئيس فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية، أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات ترسيخ قيم الإيجابية، لافتاً إلى أن الاحتفاء باليوم الدولي للسعادة يعد مناسبة مميزة هذا العام ويكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع «عام المجتمع» الذي يمثل بمجموعة أهدافه وبرامجه ومبادراته خريطة طريق نحو حياة أكثر سعادة واستقراراً ورفاهية لجميع أفراد المجتمع، ويرسخ قيم التعاون والتكافل فيما بينهم.

وقال الرائد خالد محمد العزيزي، عضو فريق دورية السعادة بمنطقة العين في مديرية المرور والدوريات الأمنية، إن "دورية السعادة أصبحت اليوم واحدة من الرموز المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر الإيجابية والسعادة. ولهذا، حرص عناصرها وضمن مبادراتها المتواصلة على بث قيم السعادة والإيجابية للأطفال والمرضى من كبار المواطنين وللمراجعين إيماناً باهتمام دولة الإمارات المستمر بنشر الإيجابية والسعادة للجميع وخصوصاً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والذي يزيد قيم السعادة والإيجابية في نفوسنا جميعاً".

وثمن مستشفى ميديكلينك -العين مبادرات شرطة أبوظبي الإنسانية والحضارية بمشاركة دورية السعادة، مؤكداً اهتمامه بتنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات التي ترسخ قيم السعادة والإيجابية، وتحقق أهداف عام المجتمع 2025 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.