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الامارات | حمدان بن محمد يرزق بـ "هند"

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  • الامارات | حمدان بن محمد يرزق بـ "هند" 1/3
  • الامارات | حمدان بن محمد يرزق بـ "هند" 2/3
  • الامارات | حمدان بن محمد يرزق بـ "هند" 3/3

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم، عن قدوم مولودته الجديدة هند بنت حمدان بن محمد آل مكتوم.

ونشر سموه عبر خاصية الـ "ستوري" في حسابه الرسمي على موقع "انستغرام": 'الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودتنا هند بنت حمدان بن محمد آل مكتوم".

وتابع سموه: "اللهم ارزقها قلباً عامراً بحبك ولساناً ذاكراً وزدها من نورك وهداك وألبسها لباس الصحة والعافية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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