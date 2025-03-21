طحنون بن زايد يلتقي جيف بيزوس

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، جيف بيزوس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أمازون».

وكتب سموه، على منصة «إكس»: «التقيت جيف بيزوس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أمازون»، وناقشنا التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «تُمهّد التطورات التكنولوجية الأخيرة لآفاق جديدة لتوظيف التقنيات المتقدمة بشكل أوسع وأكثر تأثيراً في مختلف القطاعات الحيوية».