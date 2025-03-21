ما حكم استخدام الصائم للصقات الجلدية في نهار رمضان؟

ابوظبي - سيف اليزيد - يتساءل بعص الصائمين عن حكم استخدام اللصقات الجلدية في نهار رمضان هل هي مفطرة.

وقد انبرى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي للجواب على هذا السؤال.

ونشر المجلس، على منصة "إكس"، فتوى أوضح فيها أن اللصقات الجلدية، مثل لصقات النيكوتين التي يستخدمها الأشخاص للإقلاع عن التدخين ولصقات "الفولتارين" المسكنة للألم "وغيرها لا يفسد صيام الإنسان لأنها توضع على ظاهر البدن، والبدن يمتص المادة التي فيها امتصاصا ولا يصل من ذلك شيء إلى الجوف عبر المنافذ المعتادة"، مضيفا "لذلك، إذا استخدمها الصائم أثناء النهار، فصومه صحيح ولا شيء عليه".

ونوه المجلس في فتواه إلى ضرورة الحرص على تجنب كل ما قد يؤدي إلى فساد الصوم.