الامارات | بلدية دبي تُطلق خدمة "درايف ثرو" لتسهيل تسليم وإنجاز العينات المخبرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي خدمة "درايف ثرو" في إدارة مختبر دبي المركزي، الأولى من نوعها في المنطقة ضمن قطاع خدمات المختبرات وفحص المواد والمنتجات، ومعايرة الأجهزة والمعدات. وتهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات تسليم العينات والمعدات والأجهزة الكهروميكانيكية للفحص والمعايرة دون الحاجة إلى مغادرة المركبة، وتقليل زمن الانتظار بنسبة 90% من 10 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط، مما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المخبرية، ويُسرّع تنفيذ عمليات الفحص والمعايرة.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتوظيف الابتكار بما يخدم تحسين تجربة ورحلة المتعاملين في التقديم على الخدمات الحكومية، وذلك وفق أعلى معايير الجَودة والكفاءة التي تختصر الوقت والجهد وتحقق احتياجات المتعاملين، وتعزز من مستويات رضاهم عن الخدمات.

وتتيح "درايف ثرو" تقديم تجربة سلسة ومريحة لشريحة متعددة من المتعاملين من القطاعات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة، وأصحاب الأعمال من مختلف القطاعات التجارية، الاقتصادية، السياحية، الصناعية، إضافةً إلى العاملين بالقطاعات البيئية، والصحة والسلامة، والقطاعات الأمنية، والطيران، والقطاع الفضائي وغيرها، وكافة فئات المتعاملين من أفراد المجتمع بمن فيهم كبار السن وأصحاب الهمم.

أنظمة متطورة

إلى جانب ذلك، دُعّمت وحدة الدرايف ثرو بأنظمة متطورة تحافظ على خصوصية المتعاملين عن طريق تزويدها بكاميرات ذات خصائص مراقبة أداء عالية، وزمن تقديم خدمة سريع لا يزيد عن دقيقة واحدة، يسهم في الحفاظ على استدامة عمليات التطوير والتحسين، إضافةً إلى تزويدها بنافذة إضافية لتسهيل عملية استلام العينات، والحفاظ على انسيابية حركة المركبات في أوقات الذروة.

وقالت المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي: "صُممت وحدة درايف ثرو وفق آليات مبتكرة ومتطورة، لتوفير خدمات مخبرية استباقية تفوق وتتجاوز تطلعات وتوقعات المتعاملين، وتدعم التحسين المستمر في رحلة المتعامل من خلال تقليل زمن تقديم الخدمة، فضلاً عن تعزيز مستهدفات بلدية دبي في تطوير وتطبيق معايير معترف بها عالمياً في مجال الفحوصات المخبرية والمعايرة"، مشيرةً إلى أن الوحدة ستعزز من الكفاءة التشغيلية، حيث من المتوقع تحقيق زيادة في عدد طلبات الفحص والمعايرة بنسبة لا تقل عن 30% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضافت: "زودت الوحدة بأنظمة متطورة وتقنيات مخبرية مبتكرة ومتطورة لتسجيل بيانات العينة، دُعِّمت بتجهيزات لوجستية تتيح سهولة استلام وتسليم العينات للمختبرات بصورة تضمن الامتثال لأعلى معايير الصحة والسلامة، والنقل الآمن والسليم للعينات، من خلال مركبات خاصة مجهزة ومعدّة لنقل كافة أحجام وأنواع العينات من المنتجات الغذائية، والاستهلاكية، البيئية، والمعدات والأجهزة الكهروميكانيكية بكفاءة وجودة عالية".

إمكانية الوصول السريع والمباشر

إلى جانب ذلك، يوفر التصميم الخارجي المتناسق للوحدة في وسط مباني إدارة مختبر دبي المركزي، إمكانية الوصول السريع والمباشر من كافة البوابات والمخارج الرئيسية التابعة للمختبر من خلال لوحات إرشادية، وعلامات وخطوط أرضية ملونة ومميزة توضح المسار لموقع الوحدة.

وتتيح بلدية دبي الخدمة في أوقات دوام مرنة لتسليم العينات، حيث ستكون متاحة بصورة مبدئية من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، يومياً من الاثنين إلى الجمعة ما عدا أيام العطل الرسمية، مما سيمنح المتعاملين مرونة أكثر في الاستفادة من الخدمة، وسيتم دراسة تمديد وقت العمل بصورة تدريجية وفق تطلعات المتعاملين وحجم الطلبات. كما سيشرف على تقديم الخدمة نجوم خدمة مؤهلون من أصحاب الكفاءات والمهارات السلوكية العالية، يتقنون التحدث بعدد 5 لغات مختلفة تمكنهم من سهولة التواصل مع المتعاملين.