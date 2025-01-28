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الامارات | غدا... طقس غائم جزئياً

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أبوظبي ـ وام 0 تبليغ

  • الامارات | غدا... طقس غائم جزئياً 1/2
  • الامارات | غدا... طقس غائم جزئياً 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً على الجزر وبعض المناطق الشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار على اليابسة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:31 والمد الثاني عند الساعة 02:57

والجزر الأول عند الساعة 20:05 والجزر الثاني عند الساعة 07:06، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 22:39 والجزر الأول عند الساعة 15:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة   الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي       23           20        85             30
دبي           24           18        85             30
الشارقة      24           17        85             30
عجمان      24           17        85              30 
ام القيوين    25           15        85             35
رأس الخيمة 25           15        85             35
الفجيرة       27          21         65             35
العـين         25          16         85             25  
ليوا           25           12        85             30
الرويس       24          17         75             30 
السلع         23          14         75             30
دلـمـا         20          16         80             40 
طنب الكبرى / الصغرى 22  17     85     45
أبو موسى 22          17          85           45  

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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