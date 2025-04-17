أقيم قبل ظهر اليوم في معهد تدريب الأفراد- عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم.

ترأس الحفل قائد المعهد ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

ولفت عدره، في كلمته، الى أنكم "ستنضمون بعد تخرجكم إلى زملائكم في الوحدات لتكونوا يدًا واحدة تُدافع عن الأرض وتحفظ أمنه وسلمه الأهلي، فكونوا مستعدين للمهمات المطلوبة منكم والتزموا بأوامر رؤسائكم وتحلوا بالمناقبية والانضباط، وتقيدوا بأنظمة المؤسسة وقوانينها فهي تعكس انضباطكم وتعطي الصورة اللامعة في مجتمعكم".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.