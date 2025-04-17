شقير استقبل السفيرَين الفرنسي والمصري وعرض معها الأوضاع العامة

استقبل المدير العام للأمن العام اللّواء حسن شقير، السّفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، حيث تناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.

كما التقى السّفير المصري في بيروت علاء موسى، وعرض معه مستجدّات الوضع الرّاهن في لبنان والمنطقة.