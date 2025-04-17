نقابة المالكين: مطلبنا الدائم في قضية الإيجارات السكنية وغير السكنية هو احترام الدستور ومواده

أعلنت نقابة المالكين، في بيان، أن "رئيس الجمهوريّة جوزاف عون تقدّم بمراجعة في قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية أمام المجلس الدستوري، وبناء عليه، ومن باب احترامنا لهذا الحق الدستوري للرئيس"، مؤكدةً أن "مطلبنا الدائم في قضية الإيجارات السكنية وغير السكنية هو احترام الدستور ومواده، وأبرزها احترام حق الملكية الفردية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ورفض تأبيد العقود، والتوريث، وغيرها من الأمور التي كانت تخالف المبادئ الدستورية في قوانين الإيجارات الاستثنائيّة التي انتهت إلى غير رجعة".

وشددت النقابة، على أنّ "هناك عملًا يقوم به رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مع السادة النواب أعضاء اللجنة، بهدف إعداة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين بموجب القانون الجديد، ونحن على ثقة بهذا العمل، ضمن فلسفة القانون الجديد، والتي أتى على ذكرها البيان الصادر عن الاجتماع الأخير".

ولفت الى أنه "بغض النظر عن المراجعة التي لنا ملء الثقة برئيس أعضاء المجلس الدستوري بدرسها وفق الأصول، فنحن نؤمن بأنّ الرئيس عون يدرك حجم الظلم الواقع على المالكين القدامى، وهو يتوخّى رفع الظلم عن كاهلهم في جميع الخطوات التي يتّخذها، وهذا ما يتماشى مع الكتاب الذي وجّهه اليوم إلى مجلس الوزراء وطالب فيه بتفعيل تطبيق قانون الإيجارات للأماكن السكنية".