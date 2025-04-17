المصري زار دريان: نتمنى بدء العمل للإصلاح ولعودة لبنان وطنًا للحرية والإنسان

أوضح نقيب المحامين في بيروت ​فادي المصري​، بعد زيارته على رأس وفد من النّقابة، مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى، "أنّنا في القضايا الّتي تهم مرفق العدالة في لبنان أوّلًا واللّبنانيّين جميعًا، وقد شدّد دريان على فتح صفحة جديدة بمناسبة انتخاب رئيس جمهوريّة وتعيين حكومة جديدة. وهذه الانطلاقة للعهد نتمنّى نحن والمفتي أن يكون عهد خير على لبنان واللّبنانيّين، وبدء عمل ومسيرة طويلة للإصلاح ولعودة لبنان وطنًا للحريّة وللإنسان".

وأشار إلى أنّه "كان لدريان توجيهات وآراء ونصائح أسداها، وكان نقاش غني جدًّا تناول عدّة أمور قانونيّة وحقوقيّة ووطنيّة وروحانيّة"، معربًا عن أمله في أن "نكون سويًّا على الدّوام مجموعين في هذا الوطن لأجل خير الإنسانية جمعاء، لأنّنا نؤمن أنّ للبنان دورًا ورسالة في العالم العربي وفي الشرق وفي العالم".

ولفت المصري إلى "أنّنا في نقابة المحامين نحمل هذه القيم أينما كنّا، بعملنا اليومي وبعملنا النّقابي وبتوجهاتنا الوطنيّة، ونتلاقى مع المقامات والمرجعيّات الرّوحيّة بتأمين استمراريّة هذه القيم، من أجل خير لبنان واللبنانيين والعالم العربي والعالم أجمع".

كما استقبل دريان مفتي زحلة والبقاع الشّيخ علي غزاوي، ورئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشّيخ عاصم الجراح مع وفد من الدّائرة، وجرى البحث في الشّؤون الإسلاميّة وأوضاع منطقة البقاع.

والتقى أيضًا رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان محمد الجوزو والمدير العام للصّندوق زهير كبي، واطلع على النّشاطات والأعمال الخيريّة الّتي يقوم بها الصندوق لمساعدة الفقراء والمحتاجين ورعاية الأيتام.