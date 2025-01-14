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محمد بن راشد بن محمد بن راشد يتابع إطلاق "محمد بن زايد سات"

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ابوظبي - سيف اليزيد - تابع سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات".

وانطلق صاروخ فالكون 9، الذي يحمل على متنه القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات إلى الفضاء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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