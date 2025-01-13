الامارات | إطلاق وثيقة الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات وثيقة الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد، التي طورها فريق علمي متخصص ضم اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية، بهدف توفير أفضل دعم طبي للمتعايشين مع التصلب المتعدد في دولة الإمارات.

وتم استخدام الإرشادات لصياغة برنامج الضمان الصحي "إجادة" المخصص لمرضى التصلب المتعدد من قبل هيئة الصحة بدبي، وتم نشر وثيقة الإرشادات في موقع الدورية الطبية للتصلب المتعدد والاضطرابات المصاحبة (MSARD)، وهي مجلة دولية يدعمها باحثون بارزون من جميع مجالات علوم الأعصاب، وتركز على التصلب المتعدد والأمراض المرتبطة به، في إشادة بالقيمة العلمية للإرشادات كمرجع علاجي موثوق.

وقد صيغت الإرشادات العلاجية بعد دراسة متعمقة لأفضل الأدلة العالمية المتاحة مع مراعاة خصائص مجتمع التصلب المتعدد في الإمارات، كما تمت مراعاة التفاوت الكبير في تغطية الرعاية الصحية، وتفضيلات المرضى.

ويهدف إطلاق وثيقة الإرشادات ضمان تقديم علاجات ملائمة لأكبر عدد من حالات التصلب المتعدد الموجودة في الدولة، والتعامل مع الفجوات في القائمة في البيانات التي قد تؤثر على تغطية الضمان الصحي للمتعايشين مع التصلب المتعدد.



وتتضمن الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد إشارة لخيارات العلاج أثناء الحمل، والرضاعة، والتصلب المتعدد لدى الأطفال، مما يمكن أن يدعم علاج عدد أكبر من الأشخاص.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد إن الإرشادات العلاجية للمشخصين بالتصلب المتعدد تستند إلى أفضل الأدلة المتاحة حاليًا على مستوى العالم، وهي الأولى من نوعها في الإمارات لعلاج التصلب المتعدد، وتتضمن توجيهات مفصلة للأطباء حول العلاجات المُعدلة لمسار التصلب المتعدد.

وأضافت أن تطوير الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد يعد جهدًا رائدًا، كما أن تطبيقها عملياً من قبل هيئات الصحة في الدولة يكسبها دفعة قوية، ويسهل تداولها بين المتخصصين في مختلف المرافق العلاجية في الدولة، ويفتح بابًا من الأمل للمشخصين حديثًا بالتصلب المتعدد وللمتعايشين معه، خاصة أنها تسلط الضوء على التوجهات الحديثة في العلاج، كاستخدام الخلايا الجذعية في حال عدم استجابة المتعايشين للعلاجات المعدلة لمسار التصلب المتعدد.

وحرصت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد على إعداد الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد استنادًا إلى النهج التعاوني الإستراتيجي بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، لتضمين مسار العلاج بالكامل، حيث قام عدد من أبرز أطباء الأعصاب من كل إمارات الدولة بمراجعة الإرشادات التي وضعها فريق علمي متخصص مكون من اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد التي يترأسها الدكتور أحمد شاتيلا استشاري أمراض المخ والأعصاب، ومدير عيادة التصلب المتعدد الخاصة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد.



وقال الدكتور أحمد شاتيلا استشاري أمراض المخ والأعصاب، ومدير عيادة التصلب المتعدد الخاصة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد الذي قاد الفريق العلمي لتطوير وثيقة الإرشادات العلاجية إن توفير هذه الإرشادات المهمة من قبل الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد يعد إضافة مهمة لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات، وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال تعاون استراتيجي مع مختلف الجهات الصحية في جميع أنحاء الدولة.



وتعد قائمة الإرشادات العلاجية إنجازًا من شأنه إحداث تغيير شامل في طريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمتعايشين مع التصلب المتعدد، إذ ستدعم مجتمع التصلب المتعدد في الإمارات من أكثر من زاوية، بداية بتسهيل وتيسير وقت الموافقات التأمينية، على نحو سيضمن التشخيص السريع ويمنع تدهور الحالات، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الطبية بشكل مفصل، بما يعني تلقي الأفراد لعلاج محدد ومعروف ومتفق عليه فور تأكيد تشخيصهم.