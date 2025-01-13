الامارات | بدور القاسمي تعيّن أحمد العلي مديراً عاماً لـ"مجموعة كلمات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات اليوم قراراً بتعيين أحمد العلي مديراً عاماً لـ"مجموعة كلمات" الرائدة في مجال النشر باللغة العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع فريق عمل "مجموعة كلمات" ترأسته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي وشاركت خلاله رؤيتها حول مستقبل نشر المحتوى العربي.

وأشادت بالتزام أعضاء الفريق برسالة المجموعة وأهدافها الرامية إلى إثراء الأدب والمعرفة العربية، مؤكدة أهمية رعاية المواهب وتعزيز الإبداع في المجموعة، معربة عن إيمانها بقدرة الفريق على تحقيق إنجازات أكبر.

وأعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي عن تعيين أحمد العلي الشاعر والمحرر والمترجم في منصب المدير العام لـ"مجموعة كلمات" بعد أن عمل سابقاً في منصب مدير تحرير دار "روايات" التابعة لـ"مجموعة كلمات" حيث لعب دوراً اساسياً في تعريف جمهور واسع من القراء على نخبة من أبرز أدباء العالم.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن أحمد العلي يمتلك معرفة أدبية عميقة ويتميز بمهاراته القيادية الإبداعية والتزامه الثابت وبعد تعيينه في منصب المدير العام سيلعب دوراً محورياً في توسيع نطاق تأثير مجموعة كلمات على قطاع النشر في الوطن العربي والعالم كما أن رؤيته تتوافق مع رسالتنا الرامية إلى مد جسور التواصل والحوار بين الثقافات واستعراض جماليات الأدب العربي على الساحة العالمية.

من جانبه عبّر أحمد العلي عن امتنانه للثقة التي منحتها له الرئيسة التنفيذية لـ"مجموعة كلمات" القيادية ذات الرؤية البعيدة التي لطالما ألهمتنا بشغفها بالنشر وأتطلع إلى المساهمة في تعزيز الأسس الراسخة التي أرستها والتعاون مع فريقنا لتعزيز رسالة مجموعة كلمات وتأثيرها الإيجابي في عالم النشر والأدب.