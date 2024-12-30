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الامارات | طقس صحو نهاراً وغائم جزئياً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو نهاراً وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وذكر المركز في بيانه أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها بين 10 و20 وقد تصل إلى 30 كم/ساعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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