الامارات | طقس صحو نهاراً وغائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وذكر المركز في بيانه أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها بين 10 و20 وقد تصل إلى 30 كم/ساعة.