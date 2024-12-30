الامارات | طقس صحو نهاراً وغائم جزئياً

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو نهاراً وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وذكر المركز في بيانه أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها بين 10 و20 وقد تصل إلى 30 كم/ساعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App