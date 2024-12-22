الامارات | توقعات بسقوط أمطار اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر. وأوضح المركز أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:04، والمد الثاني عند الساعة 07:46، والجزر الأول عند الساعة 10:54، والجزر الثاني عند الساعة 23:55. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20، والثاني عند الساعة 02:55، والجزر الأول عند الساعة 09:08، والجزر الثاني عند الساعة 19:51.