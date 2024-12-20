الامارات | 1.5 مليون زائر لشواطئ دبي الليلية منذ افتتاحها العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي استقبال الشواطئ الليلية في الإمارة نحو 1.5 مليون زائر، بعد أكثر من 18 شهراً من افتتاحها في مايو 2023، وذلك بشواطئ «جميرا 2»، و«جميرا 3»، و«أم سقيم 1»، ويبلغ مجموع أطوالها 800 متر.

وأكد مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي، إبراهيم جمعة، أن الإقبال الذي شهدته الشواطئ الليلية منذ افتتاحها، يعكس نجاح المشروع الذي صمّمته بلدية دبي لتوفير تجربة سياحية وترفيهية فريدة تتيح للسكان والسياح الاستمتاع بجمال شواطئ دبي ليلاً، وتكفل لهم أعلى درجات الراحة والرفاهية وجودة الحياة.

وأشار إلى جاهزية الشواطئ الليلية بدبي لاستقبال أصحاب الهمم وكبار السن وجعلها صديقة لهم، عبر توفير كراسي عائمة للسباحة، وتأهيل طاقم الإنقاذ لخدمتهم، وتصميم منطقة مجهزة بالكامل كاستراحة لهم، بما يتوافق مع «كود دبي للبيئة المؤهلة»، إضافة إلى تحسين الخصائص الفنية لرفع مستوى الأمن والسلامة لمرتاديها.. وحرصت بلدية دبي على تزويد الشواطئ الليلية بخدمات متكاملة، وتجهيزها بشاشات إلكترونية لنشر معلومات توعوية وتثقيفية، إضافة إلى أنظمة إنارة تُمكن الزوار من الاستمتاع بالسباحة فيها على مدار 24 ساعة يومياً.

كما خصصت طاقم إنقاذ مؤهلاً لخدمة الزوار يضم مدير عمليات، ومساعد مدير عمليات، وثلاثة مشرفين إنقاذ، و16 منقذاً مؤهلاً، فضلاً عن توفير أحدث الأجهزة والمعدات والدراجات الشاطئية لتحقيق جميع معايير ومتطلبات الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ، وحددت البلدية فترة السباحة الليلية من غروب الشمس وحتى شروق اليوم التالي، بما يجعل إمارة دبي متفردةً في توفير هذا النوع من التجربة على مستوى المنطقة.