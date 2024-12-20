الامارات | «توام» يحصل على اعتماد «التخصصات الصحية» لتدريس الجراحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل مستشفى توام، التابع لشركة «صحة»، التابعة لـ«بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، على اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية لبرنامج الإقامة الطبية في الجراحة العامة الذي يقدمه المستشفى.

وتشترك في إدارة البرنامج مستشفى توام ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، فيما يعزز الاعتماد مكانة «بيورهيلث» بصفتها مركزاً رائداً في التدريب الجراحي، ما يعكس التزامها التميز واتباع أعلى المعايير العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع العين في شركة صحة، الدكتور سلطان الكرم، إن رأس المال البشري يعد جزءاً مهماً من البنية التحتية الداعمة لمستقبل قطاع الرعاية الصحية في الدولة، لافتاً إلى أن الاعتماد يشكل شهادة على المعايير العالمية التي تلتزمها منشآت «بيورهيلث»، ويسلط الضوء على دور شبكة «صحة» في دفع عجلة أجندة الرعاية الصحية الوطنية، ويركز الاعتماد، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، على التطوير المهني بين صفوف القوى العاملة ضمن مجال الرعاية الصحية، مع اهتمام خاص بالتدريب التخصصي عالي المستوى، وسيحصل الخريجون، الذين يكملون البرنامج، على تصنيف الفئة الأولى مع نهاية تدريبهم، ما يسهم في إضافة كوادر من الأخصائيين الطبيين ذوي الكفاءة العالية إلى «صحة».