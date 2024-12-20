الامارات | «دبي الصحية» تكرّم أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت «دبي الصحية» أعضاء الكادر الأكاديمي في «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية»، الذين أدرجوا ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء وأكثرهم تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم لعام 2024.

وقال نائب المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور علوي الشيخ علي، خلال مؤتمر «دبي الصحية للأبحاث 2024»، الأول من نوعه، إن «المؤتمر يعكس التزامنا بتعزيز ثقافة الاستكشاف والبحث العلمي وإعداد الجيل الجديد من الكوادر الطبية المتخصصة في دبي».

ويهدف المؤتمر، الذي عقد في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في «دبي الصحية»، إلى عرض أحدث الأبحاث العلمية في المجال الطبي، وتوفير منصة للتواصل تربط بين الباحثين والمهنيين والخبراء في القطاع الصحي.

وشهد المؤتمر مشاركة نحو 700 من المختصين والباحثين والطلبة المتدربين والمهنيين في قطاع الصحة على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى مجموعة بارزة من المتحدثين حول التوجهات والابتكارات العالمية في مجال الرعاية الصحية.

وكان من بين المتحدثين، الأستاذة المشاركة لمسار إدارة العمليات في كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، الدكتورة آجني أورفانوداكي، التي ناقشت تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة المرضى، وأستاذة فنون وعلوم الإعلام في مختبر الوسائط المتعددة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الدكتورة باتريشيا مايس، حيث استعرضت دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء في الارتقاء بمفاهيم الصحة.

وشارك الحضور خلال المؤتمر في الجلسات العامة وورش العمل المعنية بتعزيز مهارات البحث العلمي ودعم الابتكار. وتناولت الجلسات العامة مجموعة واسعة من النقاشات العلمية، بما في ذلك آخر ما توصل إليه العلم في مجال صحة الأطفال والأمهات، ورعاية مرضى السرطان، والتعليم القائم على المحاكاة، ودور الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات السريرية، كما سلطت ورش العمل الضوء على العديد من الموضوعات الرئيسة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث، واستراتيجيات تطوير مهارات البحث الأساسية، والدور المهم للأبحاث في التطور المهني.

وشجعت جلسات التواصل والملصقات على تعزيز التعاون البناء، ما أتاح للمشاركين طرح أفكارهم ومناقشة الأبحاث في مجموعة متنوّعة من المجالات الطبية.

كما ناقشت الجلسات التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيا في الممارسة السريرية، ودمج البحث في التعليم الطبي، فضلاً عن أحدث الموضوعات الجراحية والعلاجية.

وقدّم المشاركون أيضاً عروضاً توضيحية حول التطورات في أبحاث سرطان الثدي، واستخدام التطبيب عن بُعد، ونتائج الدراسات الجينية المخصصة لسكان المناطق، وطرحت أيضاً رؤى شاملة حول جوانب متنوّعة في مجالي الصحة والبحث العلمي.

من جانبها، قالت مديرة إدارة الأبحاث والدعم في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتورة حمدة حسن خانصاحب، إن المؤتمر سلط الضوء على أهمية البحث القائم على الاستكشاف وتبادل المعرفة بين أخصائيي الرعاية الصحية.

وشهد المؤتمر كذلك تكريم 12 من كوادر «دبي الصحية» من مختلف التخصصات ضمن سبع فئات من الجوائز، أبرزها «جائزة أفضل عرض شفهي، وجائزة أفضل ملصق بحثي».

ويؤكد نجاح مؤتمر «دبي الصحية للأبحاث 2024» التزام «دبي الصحية» بصقل المواهب وتعزيز البحث العلمي، بما يسهم في دعم أجندة دبي الاجتماعية 33.