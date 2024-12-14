الامارات | هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين المهنئين في قصر المقام بالعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين المهنئين في قصر المقام بالعين، وتبادل سموه والضيوف الأحاديث الودية المتعلقة بقضايا الوطن والمواطن.

حضر اللقاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المواطنين من أهالي منطقة العين.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على تسخير الإمكانات كافة لدعم التنمية الشاملة في منطقة العين وتعزيز رفاهية المواطنين ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره على الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، مؤكداً مواصلة تحقيق رؤيته الطموحة في دعم مسيرة البناء والتنمية المستدامة وخدمة مجتمع العين وأهلها.

وأضاف سموه: "نستذكر في هذه المناسبة بإجلال وتقدير الدور الريادي للشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، الذي ترك بصمة كبيرة في تطوير منطقة العين وتعزيز مكانتها.

وأعرب أهالي منطقة العين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على الثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يوفقه ويسدد خطاه نحو مزيد من التقدم والازدهار، مؤكدين ثقتهم بأن سموه سيواصل مسيرة العطاء والإنجازات لتحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز مكانة المنطقة على المستويات كافة.