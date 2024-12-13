اخبار الخليج / اخبار الإمارات

«الفارس الشهم 3» توزع ملابس شتوية على أطفال غزة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» ملابس شتوية على أطفال القطاع لتمنحهم دفئاً يخفف عنهم قسوة الشتاء وبردّه. 
كما واصل المتطوعون تقديم الأغطية الشتوية وخزانات المياه في مراكز الإيواء شمال القطاع.
وتسعى دولة الإمارات، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، إلى ترسيخ دورها الإنساني والإغاثي منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم، واستمرار تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها القطاع.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا