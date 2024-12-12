الامارات | رئيس الدولة وملك الأردن: استقرار سورية مصلحة استراتيجية عربية وللمنطقة عامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الذي وصل إلى العاصمة أبوظبي، أمس، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، في إطار الحرص المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تمرّ بها المنطقة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع فرص التعاون الثنائي في جميع المجالات.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجلالة الملك عبدالله الثاني، التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأكدا في هذا السياق موقف البلدين الثابت تجاه وحدة سورية واستقرارها، وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق، مشددين على أن استقرار سورية مصلحة استراتيجية عربية وللمنطقة عامة.

وشدّد صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي، ومنع اتساع الصراع في المنطقة.

وأشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في دعم استقرار المنطقة ومنع توسع الصراع فيها.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبوشبص، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وعدد من المسؤولين.

كما حضره من الجانب الأردني كل من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وعدد من كبار المسؤولين في الأردن.

وكان صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين قد وصل إلى البلاد في وقت سابق، أمس، حيث كان في استقبال جلالته بمطار البطين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.

محمد بن زايد وعبدالله الثاني:

. ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع الصراع في المنطقة.

. ملك الأردن يشيد بجهود دولة الإمارات بقيادة محمد بن زايد في دعم استقرار المنطقة.