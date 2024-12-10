الامارات | رئيس الدولة يستقبل نائبة رئيس فنزويلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي الدكتورة دلسي رودريغيس، نائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية اليوم، علاقات التعاون بين البلدين وفرص تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز مقومات التنمية والازدهار لشعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، في قصر الشاطئ في أبوظبي، معالي الدكتورة دلسي رودريغس، التي نقلت إلى سموه، تحيات فخامة نيكولاس مادورو موروس، رئيس فنزويلا، وتمنياته دوام التقدم والازدهار لدولة الإمارات، فيما حمل سموه معاليها، تحياته إلى الرئيس الفنزويلي وتمنياته لبلده مزيداً من التطور.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان حرصهما على دفع مسار العلاقات الإماراتية ـ الفنزويلية وتعاون البلدين في المجالات المختلفة، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين ويحقق النمو الاقتصادي المستدام لشعبيهما.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.