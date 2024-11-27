الامارات | قصص نجاح ملهمة تتجاوز التحديات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت جلسة «هي تفوز.. إلهاماً من رائدات الأعمال» في منتدى المرأة العالمي- دبي 2024، الذي انطلقت أعماله، أمس، بتنظيم مؤسسة دبي للمرأة، قصص نجاح رائدتَي أعمال تمكّنتا من التغلب على الصعاب، ونجحتا في تأسيس أعمالهما وإحداث تأثير إيجابي على نطاق إقليمي، حيث لا يقتصر دورهما على استحقاق مكانتهما في عالم الأعمال فحسب، بل تدفعان به صوب مستويات جديدة من عصر التمكين الاقتصادي للمرأة، مع مشاريعهما المدفوعة بثورة العصر الرقمي.

وفي جلسة تحت عنوان «هي تفوز.. إلهام من رائدات الأعمال»، أدارها استشاري عمليات مؤسسة التمويل الدولية، مصطفى سالم، وشاركت فيها كل من الشريكة المؤسِّسة والشريكة العامة في «فينتشر سوق»، رائدة الأعمال سونيا ويمولر، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة «بلي دريت آت»، رائدة الأعمال شميم كسباوي، حيث تم التأكيد على أن النجاح ليس وليد الحظ، بل يأتي نتيجة تراكمية لتطوير الذات أولاً، ثم الاستعانة بخبرات السوق، ودمج ريادة الأعمال بالمهارات الاجتماعية والحياتية التي أبدع فيها أناس عاديون بالعزيمة والتخطيط.

وأكد مصطفى سالم أن إطلاق مبادرات من قبل البنك الدولي سنة 2021 تركز أساساً على تحفيز مسرعات الأعمال، ومساندة منشآت الأعمال الناشئة التي تقودها النساء، استفادت منها حتى الآن 150 رائدة أعمال، أسهمن في تحسين تمويل الشركات الناشئة، ومساعدتهن على بناء القدرات، وتوسيع شبكة علاقاتهن، وتقديم التوجيه والإرشاد لهن، وتوفير فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وتم خلال الجلسة إلقاء الضوء على البرامج والمؤسسات والأبحاث التي تساعد رائدات الأعمال في الحصول على التمويل والتدريب والإشراف اللازم لتطوير أعمالهن ودخول الأسواق.

وشاركت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة «بلي دريت آت»، شميم كسباوي، الحاضرين تجربتها في مساعدة الآباء على تكوين دائرة اجتماعية لأطفالهم، وتزويدهم بالدعم، بعدما ابتكرت تطبيقاً خاصاً اختارت دبي مقراً له، يمكن للوالدين إنشاء حسابات لأطفالهم حتى سن 12 عاماً، وإنشاء ملفات تعريف لأطفالهم بناءً على لغتهم واهتماماتهم وجدولهم الزمني.

وقالت: «إنه من خلال تمويل المستثمرين، نجحت في توسيع نطاق (بلي دريت آت)، الذي يربط حالياً الأُسر في الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة».

وتحدثت الشريكة المؤسسة والشريكة العامة في «فينتشر سوق»، رائدة الأعمال سونيا ويمولر، حول التغير المناخي كخطر كبير وفرصة اقتصادية في الوقت نفسه، وتشكِّل الحلول التقنية عامل تمكين لمواجهة تداعيات التحوُّل المناخي، من خلال إنشاء شركات تقنيات المناخ المبتكرة التي تطور حلولاً تقنية مبتكرة في جميع القطاعات.