الامارات | هل يحق استرجاع الهدايا بين الأزواج بعد الطلاق؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

ورد سؤال من قارئة تقول فيه :

يطالبني طليقي حالياً برد سيارة كان اشتراها لي على سبيل الهدية أثناء الزواج، فهل يحق له قانوناً استرداد الهدايا التي منحها لي؟ وقد أهديته ساعة ثمينة وعندي فاتورة الشراء الخاصة بها ، فهل يحق لي بالمثل مطالبته بردها ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

اعتمد المشرع الإماراتي الرأي الفقهي بأن الهدية بين الزوجين تعتبر هبه وتأخذ أحكامها ومن بين هذه الأحكام أن الهدية أو الهبة من أحد الزوجين للآخر مانعاً من استردادها طالما استلمها الموهوب له إلا إذا قام هو بردها برضاه.

ويمكن للسائلة إثبات استلامها السيارة هدية من طليقها ولو بشهادة الشهود وأنه سحبها منها دون رضاها استغلالاً لكونها مازالت باسمه وحال ذلك يمكن المطالبة بالسيارة أو رد الساعة الثمينة مثلاً بمثل.

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