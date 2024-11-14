الامارات | إنجاز الصيانة الوقائية لـ 23 شارعاً وتقاطعاً رئيساً بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال صيانة وقائية لـ23 من الشوارع والتقاطعات الرئيسة في مواقع مختلفة بإمارة دبي، شملت 14 طريقاً رئيساً، وتسعة تقاطعات رئيسة، بطول 19.7 كيلومتراً، في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الساعية إلى الحفاظ على كفاءة واستدامة القدرة التشغيلية للطرق، والتأكد من حالتها الإنشائية، ما يضمن انسيابية حركة المركبات وسلامة مستخدمي الطريق، وتعزيز رؤية الهيئة في تحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن «أعمال الصيانة الوقائية تركزت على عدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، أهمها: شارع دبي العين، وشارع جبل علي لهباب، وشارع رأس الخور، وشارع الرباط، وشارع خليفة بن زايد، وشارع الاتحاد، وشارع أبوبكر الصديق، وشارع عمر بن الخطاب، وشارع المصلى، وشارع السطوة، وشارع خالد بن الوليد، وشارع المرابع، وشارع زعبيل الأول، كما تضمنت أعمال الصيانة بحسب تصنيف الطرق كلاً من: الطرق السريعة والحرة والطرق الشريانية، والطرق الداخلية، التي توزعت على ست مناطق سكنية، ومنطقة تجارية واحدة».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا، إن «أعمال الصيانة الوقائية تمثّلت في تجديد طبقات الرصف حسب حالة الطريق، وإصلاح أضرار الطرق الناجمة عن العوامل الطبيعية، وإعادة رصف الطرق الأسفلتية وطبقات البلاط في المواقع المتضررة»، وأكد البنا حرص الهيئة على شمولية أعمال الصيانة لتغطية جميع الطرق الرئيسة ومرافقها، مشيراً إلى أن تلك الجهود تتماشى مع النمو والتطور الحضري لإمارة دبي، وصولاً لتحقيق الغاية الاستراتيجية في تعزيز جودة الحياة لسكان وزوّار دبي، وأضاف البنا: «تعتمد الهيئة في أعمال الصيانة على الاستعانة بأحدث التقنيات الذكية لتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، الأمر الذي يسهم في دقة رصد الحالة التشغيلية لمرافق الطرق، وكذلك التنبؤ بالعمر الافتراضي للطريق، والأعمال الواجب تنفيذها للحفاظ على الكفاءة التشغيلية وجودة الحالة الإنشائية للطرق طوال فترتها الخدمية، إلى جانب ذلك تعمل الهيئة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة على اتباع أعلى المعايير لسلامة مستخدمي الطريق، وانسيابية الحركة المرورية، وتقليل الازدحام وكثافة المركبات خلال تلك الفترة».