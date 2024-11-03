عمار بن حميد يرفع علم الإمارات في مبنى الجهات الحكومية بعجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - رفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، علم الدولة على السارية الجديدة في مبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري بعجمان، حيث عزفت تحية العلم أثناء رفعه وكذلك السلام الوطني.

حضر مراسم الاحتفال ورفع العلم، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر وعدد من موظفي الدوائر الحكومية وطلاب مدارس عجمان الذين رددوا النشيد الوطني وعبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على الإمارات وهي تنعم بالأمن والأمان وتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عقب مراسم رفع العلم، أن رفع علم الإمارات الحبيبة في جميع المؤسسات والمدارس والوزارات والمنازل، هو تجسيد حقيقي لحب الوطن وترسيخ لقيم الاتحاد وتعزيز للولاء والانتماء والفخر بهذا البلد وقيادته الرشيدة.

وقال سموه، إن يوم العلم يمثل أبهى وأعز صور الالتفاف حول راية واحدة لوطن معطاء، ويجسد أبلغ معاني الوفاء لذكرى الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الذين قدموا التضحيات الغالية وبذلوا في سبيل رفع العلم وإعلان ميلاد دولة اتحاد الإمارات كل غال ونفيس لتبقى رايتها عالية خفاقة بين الأمم.

وأضاف سموه: "سيبقى يوم العلم مناسبة وطنية تحتفي بها الأجيال، تغرس في نفوسهم معاني الولاء والانتماء والوحدة، والاستعداد للدفاع عن الوطن والتضحية من أجله، ليبقى علم دولة الإمارات شامخاً خفاقاً تلتفّ حوله القلوب وتتوحد الأيدي والنفوس حباً لثرى الإمارات وبحرها وسمائها، وقادتها وشعبها، وماضيها وحاضرها ومستقبلها الواعد، ورمزا للإرادة والعزيمة على إكمال مسيرة الاتحاد وتأكيد وحدة البيت".