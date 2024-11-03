ولي عهد أم القيوين يرفع علم الدولة في حديقة الخور

ابوظبي - سيف اليزيد - رفع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، علم الدولة في حديقة الخور في أم القيوين وذلك بمناسبة يوم العلم.

حضر مراسم رفع العلم، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أهمية الاحتفال بيوم العلم، كمناسبة وطنية تعكس ثقافة احترام علم الدولة الذي يرمز للوطن والانتماء لأرضه، ويعبّر عن اتحاد الإمارات المجيد ومكتسباته الغالية.

وقال سموه، إن علم الإمارات يرتفع، في هذه المناسبة الوطنية، خفاقاً عالياً فوق مؤسسات الدولة ووزراتها وبيوتها، ليبين للعالم أن دولة الإمارات وشعبها وقادتها يد واحدة، ورايتها ستظل خفاقة تبعث للعالم رسالة تحمل في طياتها معاني العطاء، والقوة، والخير، والمحبة، والسلام.

وأضاف أن الثالث من نوفمبر من كل عام سيظل علامة مضيئة في تاريخنا ومناسبة لاستمرار المسيرة المباركة وتجديد الولاء لقيادتنا ببذل الغالي والنفيس، ليظل علم دولتنا عالياً خفاقاً عنواناً لعزيمة الشعب ورمزاً يشهد على إنجازاتنا الخالدة والرائدة التي تعبر عن طموحنا الذي لا يعرف المستحيل.

وقال سموه، إننا نجدد في هذا اليوم، الانتماء إلى وطننا العزيز والولاء لقيادتنا الرشيدة، كما يتنامى فيه فخرنا بما بلغته دولتنا من مكانة مرموقة في مصاف الدول المتقدمة وما حققته من إنجازات رائدة في المجالات المختلفة.