الامارات | رؤية المذنب "جي 3" بالعين المجردة في يناير المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان أن يقترب المذنب C/2024 G3 (ATLAS) قد يصبح مرئيًا بالعين المجردة، خلال يناير 2025، وسيقترب المذنب من الشمس وقد يصبح مرئيًا بالعين المجردة مع منتصف يناير المقبل.

واوضح الجروان للامارات اليوم أنه تم اكتشاف المذنب C/2024 G3 (ATLAS) في 5 أبريل 2024، بواسطة المسح الفلكي ATLAS ، وكان من القدر الظاهري أو المرئي 18 , وبالحكم على مداره، وجد أنه قد يدخل النظام الشمسي الداخلي لأول مرة.

وتابع بالقول إنه حاليًا (بداية شهر نوفمبر 2024) ، فإن المذنب C/2024 G3 (ATLAS) خافت جدًا - مع قدر ظاهري يبلغ حوالي 14، ومن المحتمل أن يكون مرئيًا فقط من خلال التلسكوبات الاحترافية الكبيرة، علما أن حد رؤية العين البشرية عند الأجواء الاعتيادية (قدر ظاهري 4) و عند الأجواء المثالية (قدر ظاهري 6) ، حد رؤية المنظار (قدر ظاهري 9)" .

وذكر الجروان أن المذنبات تكون عادةً أكثر سطوعًا عندما تقترب من موضع الحضيض الشمسي اي عندما تكون أقرب في مدارها الى الشمس و سيصل المذنب C/2024 G3 إلى الحضيض في 13 يناير 2025 .

في تلك اللحظة، سيكون في موضع الحضيض الشمسي ويمكن أن يسطع إلى قدر 0.6 ، وهذا يعني أنه قد يصبح مرئيًا للعين المجردة.(سيكون موجودًا انذاك في كوكبة القوس وذلك للراصد من الارض).

ومع ذلك، يتابع علماء الفلك تطور بيانات الرصد بشكل مستمر لتحديث المعلومات الخاصة بالمذنب .

وأشار الي أنه من المتوقع ان المذنب سيكون مرئيًا في السماء المظلمة بعد حوالي أسبوع فقط من الحضيض الشمسي — وبحلول ذلك الوقت، من المحتمل أن يكون المذنب قد خفت بريقه بشكل كبير.

عند اقتراب المذنب من الشمس واقترابه من الحضيض الشمسي بمسافة تقارب 0.094 وحدة فلكية فقط من الشمس قد لا ينجو المذنب من السيناريوهات التالية :

أولاً، C/2024 G3 هو مذنب يقترب من الشمس: سيمر بالقرب الشديد من الشمس في الحضيض وقد يتفتت أو يتبخر تمامًا.

ثانيًا، يكون قدره المطلق (حوالي 9.0) أقل من حد بورتل Bortle limit لبقاء المذنب بعد الاقتراب من الشمس.

ثالثًا، يزور المذنب C/2024 G3 (ATLAS) النظام الشمسي الداخلي لأول مرة، وعادةً ما تكون مثل هذه المذنبات أكثر عرضة لخطر التفكك.

ومع ذلك، فإن C/2024 G3 (ATLAS) هو جسم مثير للاهتمام، وستتم مراقبته عن كثب ، وتحديث الأخبار عن المذنب.

ويحتوي اسم المذنب عادة مثل مذنب C/2024 G3 (ATLAS) على بيانات حول نوعه وتاريخ اكتشافه ومكتشفه:

يشير الحرف "C" إلى مذنب غير دوري. تمر مثل هذه المذنبات عبر النظام الشمسي مرة واحدة فقط أو تستغرق أكثر من 200 عام لإكمال مدار حول الشمس.

فيما يشير الحرف يشير الحرف "P" إلى مذنب دوري يقطع مداره في مدة اقل من 200 سنة.

يشير التصنيف "2024 G3" إلى أن المذنب تم اكتشافه في النصف الأول من أبريل 2024 ، حيث الحرف ( A) للنصف الأول من يناير ، والحرف ( B) للنصف الثاني من يناير ، والحرف ( C) للنصف الأول من فبراير، وهكذا .

وكان المذنب الثالث (3) الذي تم اكتشافه خلال تلك السنة ، ويشير "ATLAS" إلى أن الاكتشاف تم بواسطة المسح الفلكي المسمى (نظام التنبيه الأخير للاصطدام الأرضي بالكويكبات) (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).