الامارات | رئيس الدولة يمنح السفير الياباني وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، لسفير اليابان لدى دولة الإمارات، أكيو إيسوماتا، تقديراً لجهوده خلال فترة عمله سفيراً لدى الدولة، التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وقام وزير دولة، أحمد بن علي محمد الصايغ، بتسليم الوسام إلى إيسوماتا، خلال حفل استقبال أقيم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي.

وأعرب الصايغ، خلال الحفل، عن تمنياته بالتوفيق لإيسوماتا في مهامه المستقبلية، مشيداً بدوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات واليابان في مختلف القطاعات.

من جانبه، عبّر إيسوماتا عن خالص امتنانه لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات تعكس رؤية القيادة، وحرصها على تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.

كما أعرب السفير عن شكره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على دعمها المستمر خلال فترة عمله، ما مكّنه من أداء مهامه بفعالية، والإسهام في تعزيز العلاقات بين البلدين.