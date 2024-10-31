الامارات | ولي عهد أبوظبي يلتقي طلبة الإمارات المبتعثين في سنغافورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية السنغافورية، ونخبة من الكوادر والكفاءات المواطنة، الذين يتلقون برامج تدريبية في مختلف القطاعات الحيوية في جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار دعم جهود تبادل الخبرات واكتساب المهارات المستقبلية، التي تُسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، والمنظومة الاقتصادية الوطنية القائمة على المعرفة والابتكار.

ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذا اللقاء الذي جرى في سنغافورة، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الطلبة، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة على متابعة أحوالهم، وسير دراستهم في بلدان الابتعاث، وتوفير الدعم الكامل لهم، من أجل تحقيق التميز الأكاديمي والمعرفي في مسيرتهم التعليمية.

وأشار سموه إلى أن أبناء الوطن، سواء الدارسون أو العاملون في الخارج، هم سفراء لبلدهم، ومرآة ثقافية تعكس أصالة القيم الوطنية، وعراقة الهوية الإماراتية لدى جميع شعوب العالم، وجسر حضاري يربط دولة الإمارات بمحيطها من مختلف البلدان الشقيقة والصديقة.

من جهة أخرى، حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء رسمية أقامها رئيس الوزراء السنغافوري، لورانس وونغ، تكريماً لسموّه والوفد المرافق، بمناسبة زيارته إلى جمهورية سنغافورة الصديقة.

وبحث الجانبان، خلال مأدبة الغداء الرسمية، سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الإماراتية - السنغافورية إلى آفاق أرحب من التعاون المشترك، والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

وزار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مقر برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي، كما زار سموّه معرض مدينة سنغافورة، الواقع في مقر هيئة إعادة التطوير الحضري السنغافورية.

وأشاد سموّه، بالدور المحوري للهيئة وإنجازاتها في تعزيز مسيرة التنمية العمرانية في سنغافورة، وشهد سموّه جانباً من فعاليات ملتقى الشركات لمجلس الأعمال الإماراتي - السنغافوري.

وأشاد سموّه بمتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكّداً سموّه أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ويُلبي تطلّعاتهما في توسيع نطاق علاقات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات الحيوية.

والتقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش فعاليات الملتقى، عدداً من أبرز روّاد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من شركات سنغافورية رائدة، لبحث سُبل توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات الإماراتية والسنغافورية.

خالد بن محمد:

. أبناء الوطن في الخارج هم سفراء ومرآة تعكس أصالة القيم الوطنية، وعراقة الهوية الإماراتية.