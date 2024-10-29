الامارات | المهيري: الموازنة تؤكد التزام دبي بالاستثمار في مشاريع استراتيجية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري أن اعتماد إمارة دبي، موازنتها للأعوام 2025-2027، والتي تعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الإمارة كوجهة عالمية متقدمة، تأتي في سياق سعي دبي لتطوير بنيتها التحتية ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بما يتماشى مع تطلعات الإمارة لرفع جودة الحياة وتعزيز رفاهية المجتمع.



وأضاف أن الموازنة الجديدة تؤكد التزام دبي بالاستثمار في مشاريع استراتيجية تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في خلق فرص اقتصادية ودفع عجلة التنمية، مضيفاً أن اعتماد هذه الموازنة يُعد خطوة هامة تعكس ثقة القيادة الرشيدة في استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة دبي على الساحة العالمية، لتبقى نموذجاً يحتذى به في التطور والابتكار. وقال: نسأل الله أن تكون هذه الموازنة إضافة قيمة تسهم في رفاه المجتمع، وتفتح آفاقاً واسعة لمستقبل مزدهر وآمن للأجيال القادمة.