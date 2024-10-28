الامارات | 8 مخالفات خطرة عقوبتها الحبس في قانون المرور الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، ويدخل حيز التنفيذ قريبا، عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم على ثماني مخالفات خطرة.

وتضمنت المخالفات الثمانية هي إساءة استخدام لوحة الأرقام ، القيادة تحت تأثير الكحول، القيادة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية، القيادة برخصة قيادة موقوفة، الهروب من موقع الحادث، التسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استخدام مركبة، التسبب في وفاة أثناء القيادة بالوادي وقت السيول، والتسبب في حادث مروري نتيجة عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة.

وتضمنت المخالفة الأولى أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.

والمخالفة الثانية أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية.

والمخالفة الثالثة أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

والمخالفة الرابعة أنه يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

والمخالفة الخامسة أنه يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

والمخالفتان السادسة والسابعة أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.

والمخالفة الثامنة أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.