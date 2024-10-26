الامارات | أنور قرقاش: المنطقة بحاجة إلى مسار مختلف يغلب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 أكتوبر 2024

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن المنطقة بحاجة إلى مسار مختلف يغلب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية ويدفع باتجاه خفض التصعيد .

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : " بعد أكثر من عام على المواجهات العسكرية وتداعياتها الانسانية والسياسية المؤسفة، المنطقة بحاجة إلى مسار مختلف يغلب العمل الدبلوماسي والحلول السياسية ويدفع باتجاه خفض التصعيد والمواجهات لصالح قنوات التواصل والحوار، والتعامل مع الثمن الانساني والتنموي الباهظ للحروب".