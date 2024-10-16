الأرصاد: سحب باتجاه مناطق مختلفة من الدولة خلال اليومين القادمين

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم محمد (أبوظبي)

أفادت تقارير المتابعة للحالة الجوية التي يجريها المركز الوطني للأرصاد بأن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وجود المنخفض الجوي على سواحل سلطنة عُمان مع سحب مختلفة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، كما تقدمت بعض السحب المتوسطة على المناطق الشرقية من الدولة، صاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وقال المركز إن من المتوقع تحرك السحب تدريجياً باتجاه مناطق مختلفة من الدولة خلال اليومين القادمين، تبدأ شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً على بعض تلك المناطق.

كما شهدت درجات الحرارة انخفاضاً، إذ بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، أمس، 39.1 درجة مئوية في الشوامخ «أبوظبي» الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي.

وقد سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، زلزالاً بقوة 6.3 درجة في تركيا الساعة 11:46، الموافق 16 - 10 - 2024، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتفصيلاً، أدى منخفض جوي سطحي من الشرق، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى أن تتأثر الدولة بطقس مغبر وغائم جزئي، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وتقع الدولة تحت تأثير حالة جوية حتى الجمعة المقبل، نجمت عن تحرك المنخفض الجوي في بحر العرب باتجاه سلطنة عُمان، كما تقدمت بعض السحب المتوسطة على المناطق الشرقية من الدولة.

وأشار المركز إلى تأثر الدولة بامتداد هذا المنخفض الجوي السطحي والعلوي، تصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة، كما يصاحبها سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

وتوقع المركز أن تزداد كميات السحب خلال تلك الفترة على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات مع البرق والرعد أحياناً، وقد تسقط بعض حبات البرد على مناطق محدودة، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع حركة السحب، ومثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن المركز، يتوقع أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.فيما يتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً وتتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.