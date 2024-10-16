الامارات | محاكم دبي تستعرض خدمات الكاتب العدل الرقمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت محاكم دبي «خدمات الكاتب العدل الرقمي» في معرض «جيتكس غلوبال 2024» المقام في دبي، للاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية، وتحقيق تحول نوعي في مجال الخدمات القانونية والقضائية، وتحسين الاستدامة والفعالية في الخدمات التي تقدمها، لتحقيق رؤية دبي في تطوير نفسها منصةً عالميةً متقدمةً توفر خدمات متطورة تدعم نموها المستدام في المستقبل، وتعزيز مكانتها وجهة رائدة في عالم التكنولوجيا والابتكار.

وقال مدير إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي، أحمد خلف الحوسني: إن محاكم دبي، متمثلة بإدارة الكاتب العدل، نجحت في تقديم خدمات رقمية متميّزة للمتعاملين خلال عام 2024، ما يعزز رضا وسعادة المتعاملين، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق العدالة النافذة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للجميع.

وكشف الحوسني، أن الإدارة أنجزت عدداً كبيراً من المعاملات الرقمية بنجاح وفعالية، حيث بلغ عدد معاملات الكاتب العدل العام الرقمية 147.791 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات الكاتب العدل الخاص الرقمية 119.911 معاملة، وكل هذه العمليات رفعت نسبة التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل في دبي إلى 99.43%.

وأوضح أن مجموع المتعاملين الذين تم استقبالهم وصل إلى نحو 13840 متعاملاً، بينما بلغ عدد المتعاملين الذين تم تقديم الخدمة لهم نحو 9441 متعاملاً، مؤكداً حرص الدائرة على إطلاق قنوات متنوعة لتقديم خدمات الكاتب العدل، لتسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة، تلبية لاحتياجات المتعاملين وإسعادهم، وذلك سعياً لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية.

وبيّن أنه يمكن للمتعامل الحصول على خدمات الكاتب العدل الرقمي: الوكالات، والإقرارات، والإخطارات العدلية، والعقود، عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي من خلال اسم مستخدم، كما يمكن الحصول على الخدمة عبر قنوات متنوعة، منها الكاتب العدل الخاص الذي يبلغ عدد مكاتبه 85 مكتباً ضمن توزيع جغرافي يغطي إمارة دبي، كمراكز متخصصة تتنافس في تقديم الخدمة ومكاتب محاماة، ومراكز العضيد التي تُعدُّ من مراكز الخدمة المعتمدة من قبل محاكم دبي لتقديم الخدمات القضائية.