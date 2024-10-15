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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً يصبح متوسطاً إلى خفيف بعد الظهر ويحدث المد الأول عند الساعة 12:19 والمد الثاني عند الساعة 00:18، والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:28.
وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 08:08 والمد الثاني عند الساعة 21:08 والجزر الأول عند الساعة 14:43 والجزر الثاني عند الساعة 02:53.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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